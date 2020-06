Le financement du logement social

[Fiche Finance] Logement

Publié le 15/06/2020 • Par Auteur associé • dans : Actu experts finances, Fiches Finances, France

La question du financement du logement social est à l’ordre du jour : après la loi Elan qui a encouragé le regroupement d’organismes et la cession d’une partie du parc social, l’Inspection générale des finances (IGF) a publié un rapport sur la diversification des sources de financement du logement social, entraînant une réaction défavorable du monde du logement social. Un rapport complémentaire de la commission des finances du Sénat, rédigé par le sénateur Philippe Dallier et publié à l’automne 2019, se penche également sur le sujet.

Avec 4,5 millions de logements, le parc du logement social loge 10 millions de personnes. Les bailleurs sociaux constituent des investisseurs importants : au titre de l’année 2018, ils ont investi 14,8 milliards d’euros pour financer la construction de 108 612 logements. Ceux-ci sont gérés soit par :

des offices publics de l’habitat (OPH) au statut public ;

des entreprises sociales de l’habitant (ESH) qui sont des sociétés anonymes à but non lucratif ;

des sociétés d’économie mixte (SEM) ;

des coopératives.

Le contexte

Les bailleurs sociaux sont confrontés à un effet ciseau : baisse des ressources locatives d’une part et hausse des coûts de production (construction et foncier) d’autre part. La baisse des ressources locatives peut en partie s’expliquer par la paupérisation des locataires et par ...

