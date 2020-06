La direction des RH réimaginée, avec et pour les agents

Management

Publié le 25/06/2020 • Par Stéphanie Stoll • dans : Régions, Toute l'actu RH

Afin de revoir ses pratiques managériales, Lorient agglo expérimente le « design thinking » en analysant les besoins de ses agents.

Validé en juin 2019, le projet d’administration est clair : Lorient agglo doit « faire évoluer les pratiques managériales » avec une série de sous-objectifs. « Lors de la concertation, la participation des agents a été forte et beaucoup de questions sont sorties, rappelle Isabelle Chapelain, la DRH de cette collectivité de 650 agents. On a besoin de repositionner le rôle de la DRH dans l’établissement, jusqu’à l’accueil physique des agents dans le service. » Un constat partagé en comité technique. « Les agents ne savent pas à quelle porte frapper ni qui contacter, confirme Catherine Pessel, représentante du personnel [CFDT]. Quand ils veulent un renseignement, ils appellent plutôt les syndicats. »

Groupes de travail

L’idée de commencer par le service RH et de considérer les agents comme des usagers de ce service fait son chemin. Quelques mois auparavant, avec l’accompagnement d’un cabinet, la collectivité s’est essayée aux méthodes du design de services pour repenser ses relations avec les communes membres, en particulier la gestion de l’information et la communication, lors des chantiers et modifications de service.

