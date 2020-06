Conditions de travail

Le bilan pas si rose du télétravail

Publié le 15/06/2020 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

A. Medvediev / Adobestock

Le télétravail a été source de difficultés pour une majorité d'agents durant le confinement, si l’on en croit la consultation réalisée par l’Anact. Tandis que les néophytes ont dû s’adapter, parfois difficilement, les managers ont assumé une charge de travail plus élevée et se sont sentis plus fatigués. Une majorité voudrait continuer, mais pour moitié de façon occasionnelle.

