Publié le 15/06/2020

Les modalités de communication et de diffusion des données des observatoires locaux des loyers évoluent : c’est l’objet d’un arrêté du 29 mai.

Ce réseau d’observatoires met à disposition les statistiques des niveaux de loyers du parc locatif privé dans le but d’offrir une vision fiable des marchés locatifs locaux. Les informations mises à disposition sont notamment utiles à l’élaboration des politiques publiques locales et nationales et aux travaux des chercheurs.