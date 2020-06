Sapeurs-pompiers volontaires : actualisation 2020 du montant de l’indemnité horaire de base

Sécurité civile

Publié le 15/06/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, Textes officiels RH, TO parus au JO

Le code de la sécurité intérieure prévoit que le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d’incendie et de secours, à des indemnités. Le décret du 16 avril 2012 a pour objet de préciser les missions qui donnent lieu à indemnité ainsi que les montants et les modalités de calcul de celle-ci.

Un arrêté du 10 juin actualise les montants de cette indemnité pour l’année 2020 :

Grades Indemnité horaire Officiers 11,91 € Sous-officiers 9,60 € Caporaux 8,50 € Sapeurs 7,92 €

L’arrêté entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication, donc le 1er juillet.