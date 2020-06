Un pacte productif new-look

Récession

Publié le 17/06/2020 • Par Juliette Vilrobe • dans : France

Modifié par la crise, l’arsenal destiné à orienter le système productif vers des secteurs d’avenir suscite beaucoup d’espoir. Les collectivités craignent cependant qu’il ampute leurs recettes d’impôts de production.

Dans la tempête, le ministre de l’Economie et des finances, Bruno Le Maire, voit « une occasion historique de repenser le modèle économique français ». Une minirévolution qui passe par le pacte productif, stratégie industrielle ayant 2030 pour horizon, et qui aurait dû être annoncé fin avril. Dès le début de la crise, le Medef demandait à ce qu’il soit « accéléré et amplifié », pour apporter des « actions structurelles de long terme ». En ligne de mire, la compétitivité des entreprises, au moyen, notamment, de baisses d’impôts de production.

Pour ce qui est de l’accélération, le pacte productif « va se transformer », assure le ministère, qui élabore un plan de relance de l’économie, prévu pour septembre ou octobre. Les travaux engagés dans le pacte productif sont utilisés dans ces ...

