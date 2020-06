Récession

Récession : le plan d’urgence des territoires

Publié le 15/06/2020 • Par Cédric Néau Jean-Baptiste Forray • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Face aux pertes vertigineuses des entreprises, les collectivités, au premier rang desquelles les conseils régionaux, font office de pompiers. Elles volent au secours des TPE et PME les plus touchées, à coups d’avances remboursables et de subventions.

