Police municipale : bientôt un fichier fourrière unique

Sécurité

Publié le 12/06/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Un système d'information national des fourrières en automobiles, commun aux policiers municipaux et à la police et la gendarmerie nationale, sera lancé à l’automne dans dix départements puis généralisé fin 2021. Objectif : alléger la charge de travail des différents acteurs et assurer une meilleure gestion du parc de véhicules.

C’est incontestablement une avancée pour les policiers municipaux. A l’automne, un nouveau système d’information national des fourrières en automobiles, commun aux policiers municipaux et nationaux et aux gendarmes, sera expérimenté dans dix départements : Nord, Nord Pas de Calais, Finistère, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val de Marne, Val d’Oise, Vienne, Haute Vienne et Indre et Loire. Il sera ensuite progressivement généralisé à l’ensemble du territoire d’ici fin 2021.

Ce nouveau système d’information, baptisé SI Fourrières, s’inscrit dans la volonté de transformation numérique de l’action publique et vise à alléger la charge de travail des différents acteurs. « Ce nouveau système va moderniser la procédure et faciliter le travail des policiers municipaux, mais aussi des policiers et des gendarmes nationaux, des fouriéristes, de la Préfecture, etc., explique David Julliard, adjoint au délégué à la Sécurité routière. Aujourd’hui, il y a encore trop de paperasses, de carnets à souche… Demain, le SI Fourrières va automatiser et centraliser certaines des tâches administratives, ce qui va se traduire par un gain de temps considérable ».

Présenté en mai aux ...

