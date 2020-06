« Nous, élus d’une ville populaire, partageons la colère des habitants, des jeunes des quartiers »

Politique de la ville

Dans une tribune à la Gazette, le maire d'Allonnes (Sarthe) et secrétaire général de l'association maires Ville & Banlieue de France, entouré de plusieurs de ses adjoints, fustige le mépris du gouvernement pour les quartiers populaires. Il estime urgent de mettre l'égalité à l'ordre du jour et de répondre aux immenses attentes des habitants.

Trop, c’est trop, la coupe est pleine. Ces derniers jours, des dizaines de milliers de jeunes, notamment des quartiers populaires sont dans la rue pour réclamer justice et égalité.

Les médias, à juste raison, traite de l’assassinat de George Floyd par un policier américain. Ce crime bouleverse, mobilise des millions de personnes à travers le monde, à travers notre pays. C’est légitime, c’est salutaire.

En France, le traitement médiatique est plus partagé. L’histoire récente d’Adama Traoré est là pour nous ramener à cette triste réalité. Près de 4 ans après sa mort, la justice veut entendre deux témoins clés… Chercher l’erreur et l’injustice !

Après certains s’étonneront de réactions violentes, mais c’est de justice et d’égalité que réclament les manifestants.

Une des raisons se trouve dans le traitement réservé aux banlieues et à leurs habitants. Elles ont été méprisées, mis au ban depuis des décennies. Émeutes après émeutes, s’en est suivi des plans, des dispositifs, des politiques publiques pour soit disant ramener la République dans ces territoires. Nous devons bien constater que les inégalités se sont aggravées et la crise suite au COVID-19 l’a confirmée.

Toutes les majorités politiques qui se sont succédées durant ces 30 dernières années ont une lourde responsabilité.

Le dernier en date, Emmanuel Macron, a aggravé la situation des habitants. En effet, en mai 2018, il les a méprisé, comme il a méprisé les acteurs de terrain dont les maires et les nombreux élus engagés au quotidien.

Nous avons en tête l’appel de Grigny et le « rapport Borloo » renvoyés aux calendes grecs. Cela a été profondément violent.

Dans cette sortie du confinement, où chacun s’accorde sur la citoyenneté remarquable de la grande majorité des habitants des quartiers, il a urgence à mettre l’EGALITÉ à l’ordre du jour.

Aujourd’hui, le jeune, l’habitant de quartier est trop souvent considéré comme un coupable, un suspect, un profiteur. C’est insupportable, c’est avant tout une victime d’un système élitiste qui rejette au ban de la société la majorité du peuple.

Bien sûr que des mesures ont été prises, mais elles sont notoirement insuffisantes. Nous nous en faisons régulièrement le constat entre maires de l’Association des Maires Ville et Banlieue de France. Nous avons des interlocuteurs qui nous écoutent, essaient de comprendre mais qui au moment de prendre les décisions restent au milieu du gué laissant la désespérance l’emporter.

Ça suffit, Mesdames, Messieurs, prenez vos responsabilités, renversez la table, produisez des actes fondamentaux répondant à l’immense attente des jeunes et moins jeunes des quartiers. Ils n’en peuvent plus, nous n’en pouvons plus d’attendre. Combien de morts, de laissés pour compte, de misères, de souffrances, de désespérances faudra t-il pour que la France reconnaisse enfin ses enfants ?

Le Président de la République vient d’installer « un cercle d’experts internationaux » qui doit lui livrer des recommandations à long terme. Pourquoi pas ? Mais les vrais experts de la vie et des solutions sont les habitants eux-mêmes. Les jeunes, les habitants des quartiers ont beaucoup à nous apprendre, créons les conditions pour libérer leur parole. Les communes ont un grand rôle à jouer pour y contribuer. Créons des espaces de rencontres et des lieux de confrontations.

L’heure est trop grave pour tergiverser. Faire République ne se décrète pas, elle nécessite de se remettre en cause et de construire ensemble. Cela va nous bousculer, mais à notre avis, il n’y a pas d’autres alternatives, car il y a URGENCE.

Liste des signataires

Gilles LEPROUST, Maire de la Ville d’Allonnes (Sarthe) et Secrétaire Général de l’Association des maires Ville & Banlieue de France.

Catherine BOUCHE, 1ere adjointe au Maire de la Ville d’Allonnes.

Youssef BEN AMAR, Adjoint délégué au Sport, à la Politique de la Ville et aux Finances.

Oursoune MBODJ, Adjointe déléguée à la Jeunesse, au Droit des jeunes, à l’Education populaire et aux Droits aux vacances.