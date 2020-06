Fêtes foraines : les maires peuvent-ils ou non les accueillir ?

Crise sanitaire

Publié le 12/06/2020 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

L'ouverture des fêtes foraines semblait être compromise, crise sanitaire oblige. Mais c'était sans compter sur la publication d'une nouvelle circulaire autorisant les maires à accueillir les fêtes foraines. Sous conditions, évidemment.

L’été arrive à grand pas, et avec lui la pleine saison des fêtes foraines. Mais la crise sanitaire est passée par là : une instruction du 20 mai, signée de la cellule interministérielle de crise, encourageait les préfets à interdire jusqu’à début juin les activités foraines, alors même que celles-ci n’étaient pas interdites de façon générale par le décret 2020-548 du 11 mai 2020 qui s’appliquait à ce moment-là.

Depuis, la France est entrée dans la deuxième phase de son déconfinement, et François Baroin, président de l’AMF, a reçu les représentants des professions foraines le 9 juin : l’association s’est engagée à sensibiliser les maires de France à l’enjeu économique et social de la reprise d’activité des professionnels forains et circassiens.

Dans ...