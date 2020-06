Les chiffres de la construction privée dégringolent, avant même la crise sanitaire

Logement

Publié le 12/06/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

La Fédération de la promotion immobilière a présenté le 11 juin les chiffres de la construction de logements neufs du premier trimestre 2020, qui montrent un gros ralentissement de la filière.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Des ventes de logements neufs inférieures de 29,9% au premier trimestre 2020 – incluant les deux premières semaines de confinement – par rapport au premier trimestre 2019, des mises en vente en baisse de 50,2% : les chiffres présentés par la Fédération de la promotion immobilière le 11 juin sont d’autant plus alarmants qu’ils ne peuvent s’expliquer par la crise sanitaire et le confinement, puisque celui- ci n’a concerné que les deux dernières semaines du premier trimestre 2020.

Déjà au dernier trimestre 2019, les signaux étaient plutôt à la baisse, ils se sont confirmés début 2020. Dans la vente de logements collectifs, ce sont les ventes en bloc – aux bailleurs sociaux, investisseurs institutionnels, et surtout le logement intermédiaire, qui connaissent les plus fortes baisses – 52% au total. Pour la vente de logements aux particuliers, la baisse est de 22%. Traditionnellement en période électorale les mises en vente et délivrance de permis de construire sont en baisse, en moyenne de 20%, les chiffres sont cette fois bien au-delà.

Les délivrances de permis de construire ont cependant connu une légère inflexion à +13, 2% entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020.

Les élus pointés du doigt

« Notre pays s’est installé dans une sorte de résignation à l’hyper administratif, l’hyper réglementation », dénonce Alexandra François- Cuxac, la présidente de la FPI, qui pointe du doigt les maires qui seraient de plus en plus réticents à construire, en particulier en période d’élections municipales. « Il faut que tout le monde prenne conscience que la ville de demain se prépare avec les permis de construire d’aujourd’hui ».

En Ile-de-France, la baisse des mises en vente est historique, à -66%, et le volume de l’offre commerciale est de 6,6 mois, alors qu’un rythme classique est de 12 mois. « Il faut sortir de la diabolisation de la ville : la sanctuarisation va l’empêcher de s’adapter aux nouveaux défis » renchérit Marc Villand, président de la FPI d’Ile-de-France. « Il faut libérer le bâti pour le rendre plus conforme aux attentes des gens », ajoute Alexandra François-Cuxac.

Simplifier la construction

La FPI va prochainement faire des propositions au gouvernement pour le futur plan de relance, avec des actions de court et moyen terme. La présidente estime notamment que la simplification de la délivrance des permis de construire est un point essentiel.

« Le retard accumulé sera difficile à rattraper dans un contexte macro-économique très défavorable. Si le Gouvernement intègre l’industrie de la construction neuve dans son plan de relance, elle pourra générer de la croissance et sauver des milliers d’emplois. Il faut que ce plan de relance non seulement recrée de la confiance mais aussi accélère la transformation écologique et numérique de notre secteur », estime la Fédération.