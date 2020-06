Le petit village brille d’une fleur d’or

Cette toute petite commune, fleur d’or depuis l’an dernier, foisonne d’espaces verts acquis au fil du temps et entretenus dans une logique favorable à la biodiversité, par des bénévoles et un jardinier communal motivés.

Haussimont (Marne) n’a a priori aucun atout, perdu dans la plaine champenoise et ses grandes cultures, où « arbres, haies et boisements ont été abattus notamment lors des remembrements », selon le maire Bruno Roulot. Et pourtant, le village « cultive » quatre fleurs au concours des villes et villages fleuris depuis 1985, avec une fleur d’or obtenue en juillet 2019. Elle a reçu le prix national de l’arbre en 2007 et attire élèves de centres spécialisés, personnes âgées, familles et camping-cars.

Plan de référence prospectif

L’embellissement date des années 1970, très appuyé alors sur le bénévolat… et ...