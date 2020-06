La mission Cazeneuve dévoile sa première évaluation des pertes financières des collectivités

Crise des finances locales

Le président de la délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée nationale, Jean-René Cazeneuve, a révélé ses premières estimations détaillées des pertes de ressources des collectivités dans le cadre de sa mission sur les effets de l'épidémie de Covid-19 sur les finances locales. Le bilan est moins pessimiste que prévu.

Dans le cadre de sa mission gouvernementale sur l’impact du Covid-19 sur les finances locales, le président de la délégation aux collectivités à l’Assemblée nationale et député LREM du Gers, Jean-René Cazeneuve a présenté ses premières estimations détaillées des pertes fiscales et tarifaires des collectivités pour l’année 2020 et l’année 2021.

7,449 Mds € de pertes pour les collectivités en 2020

En 2020, Jean-René Cazeneuve chiffre à 7,449 Mds € les pertes financières pour l’ensemble des strates de collectivités. Dans le détail, plus de 3 Mds € concernent uniquement le bloc local (communes, EPCI, syndicats). Ce chiffrage inclut Paris mais exclut Ile-de-France Mobilité.

en millions d’euros Communes EPCI Syndicats Départements Régions Recettes réelles de fonctionnement 84 003 29 783 14 263 67 534 28 981 CAF brute 2019 12 928 5 768 3 664 9 566 6 449 Hausses de recettes fiscales 2020 855 642 13 370 312 Pertes de recettes fiscales 2020 -1 488 -864 -298 -3 624 -1 397 Pertes de recettes non fiscales 2020 -1 195 -499 -252 -24 n.s. Total 2020 avant garanties -1 829 -720 -537 -3 278 -1 085 Total 2020 après garanties* -1 829 -720 -537 -2 657 -581 *Ces garanties correspondent à l’obligation constitutionnelle de compensation financière par l’Etat des transferts, créations et extensions de compétences des collectivités.

Ces pertes représenteraient « plus de 20 % » de l’épargne nette des collectivités, selon le député LREM.

Plus de 3Mds€ de pertes pour les transports publics

Parallèlement à ces pertes, Jean-René Cazeneuve prévoit une chute en 2020 de 20% du versement mobilité pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

En millions d’euros VM Recettes tarifaires TICPE Total AOM – 780 M€ – 490 M€ -1 270 M€ IDFM – 955 M€ – 1 394 M€ – 9 M € -2 358 M€

Parmi les premières recommandations de cette mission sur les transports, le député du Gers estime que la question d’un traitement urgent spécifique et bilatéral d’Ile-de-France Mobilité doit se poser et que l’inscription du surplus de subventions d’équilibre ou de contributions versées par l’ensemble des collectivités à leurs budgets de transport dans le « compte Covid » est également une mesure complémentaire recommandée. Ce serait une bonne nouvelle pour France Urbaine et l’Assemblée des communautés de France qui ont regretté que le gouvernement n’ait pris en compte que les pertes du versement mobilité dans la clause de sauvegarde des ressources du bloc communal annoncé par Edouard Philippe le 29 mai dernier.

Jean-René Cazeneuve a également réalisé une première évaluation de l’impact de la crise sur les dépenses du bloc communal, qui se situe autour de + 8€ par habitant. Les dépenses supplémentaires (contraintes ou décidées par les élus) se chiffreraient à +22€ par habitant tandis que les économies seraient de -14€ par habitant.

Un rebond de 3,6 Mds€ des recettes des collectivités en 2021

Le président de la délégation aux collectivités à l’Assemblée nationale s’attend à un « rebond » des ressources des différents niveaux de collectivités dès 2021. Selon lui, « Le plus gros impact sur les finances des collectivités aura lieu en 2020 ». En tenant compte d’un scénario raisonnable de rebond de l’économie, 48% des recettes perdues de 2020 devraient être récupérées dès 2021, soit 3,6 Mds€, et à plus forte raison sur 2022. Dans le détail, les départements bénéficieraient en 2021 d’un rebond de 2 milliards d’euros de leurs recettes et le bloc communal de 1,6 milliard d’euros.

Néanmoins, Jean-René Cazeneuve estime que quatre impôts vont baisser l’année prochaine à cause de décalage dans le versement du produit de ces taxes : la CFE, la CVAE, la Tascom (qui concerne les surfaces de vente de plus de 400 m2) et la taxe d’aménagement. Les régions devraient être les plus durement touchées l’an prochain. Leurs ressources devraient stagner ou légèrement diminuer à cause de l’effondrement de la CVAE. Pour y faire face, Jean-René Cazeneuve s’est dit ouvert à la création d’un mécanisme de garantie des ressources fiscales des régions dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021.

Hypothèses retenues par la mission Cazeneuve pour 2020

Taxe d’habitation (TH) 2% Taxe sur le foncier bâti (FB) 2,6% Taxe sur le foncier non bâti

(FnB) 1,4% Cotisation foncière des entreprises (CFE) 1,7% Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 3,9% Impositions forfaitaires des entreprises de réseaux (IFER) 2% Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 2% Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 1,5% Taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA – IDF) 2% Taxe intérieure sur la consommation sur les produits énergétiques (TICPE – hors garanties constitutionnelles et législatives) -10% Taxe sur la valeur ajoutée (TVA – hors garanties constitutionnelles et législatives) -10% Taxe sur les certificats d’immatriculation -15% Taxe d’aménagement 0% Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) (y compris Paris) -25% Versement mobilité -20% Taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) -7% Taxe de séjour -40% Droits de place -17% Taxe sur les passagers -20% Impôt sur les cercles et maisons de jeux -20% Prélèvement sur les produits des jeux -20% Taxe sur les remontées mécaniques -15% Taxe locale sur la publicité extérieure -20% Octroi de mer -15% Taxe sur les carburants -16% Taxe sur le transport aérien et maritime -35% Taxe sur le droit de francisation des navires -10% Autres taxes Corse et OM -10%

Ventes de récoltes et de produits forestiers -8% Stationnement et occupation du domaine public -25% Redevances des droits et services à caractère culturel -25% Redevances et droits des services à caractère social -25% Redevances et droits des services à caractère sportif et de loisir -25% Redevances et droits des services périscolaires et d’enseignement -25% Transports de voyageurs -35% Redevances versées par les fermiers ou concessionnaires -9%

Jean-René Cazeneuve a enfin rappelé que la plupart des collectivités territoriales se portaient bien financièrement et que l’objectif était d’aider les plus en difficulté. Selon ses estimations, leur capacité d’autofinancement brute s’élève à 39 Mds€ et leur épargne nette à 23,4 Mds€. Leur endettement est raisonnable à 176 Mds€ avec un accès à l’emprunt facilité. Et les dépenses d’investissement sont record à 64,4 Md€ (+12% en 2019).

Ces estimations ont inspiré le plan d’urgence du gouvernement. Il propose une clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales des communes et intercommunalités, garantissant à ces collectivités un niveau de ressources de référence fixé à la moyenne des trois derniers exercices 2017-2019. Il prend en compte les hausses de fiscalité en 2020 (CVAE, taxe d’habitation, taxe foncière…) et ne compense que le solde net entre les pertes et les hausses. Ce mécanisme n’intègre pas les pertes tarifaires à l’exception des recettes de « stationnement et occupation du domaine public ». Mais il intègre le versement mobilité pour les autorités organisatrices de la mobilité. Son montant est estimé à 750 M€.

Pour l’outre-mer, une garantie supplémentaire est créée sur l’octroi de mer et les taxes sur le carburant pour un coût de 60 millions d’euros. Le gouvernement a également augmenté la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) d’un milliard d’euros. Et les départements se voient accorder une avance sur les produits de DMTO, plafonnée à 2,7 Mds€ au global et limité au montant de la perte entre 2020 et la moyenne 2017-2019.