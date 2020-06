Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 5 au 12 juin sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Court-circuit – La crise sanitaire et les mesures de sécurité (notamment pour les employés) a conduit à une réduction de la disponibilité du parc nucléaire français. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, indique donc, dans un communiqué, avoir consulté tous les acteurs concernés par la filière de l’électricité (dont les associations d’élus) pour décider de trois mesures afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement pour les prochains mois. Cela concerne le calendrier d’arrêts ou de maintenance des réacteurs nucléaires, les dispositifs pour adapter la consommation électrique et des soutiens financiers pour l’installation de thermostats plus performants.

Mesures de distanciation animale – Infographie à l’appui, un article du site Novethic, reprenant une étude de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), établit le lien entre l’érosion de la biodiversité dans le monde et l’émergence des zoonoses, ces maladies qui se transmettent de l’animal à l’homme. Les conclusions du rapport, présentées à la ministre de la Transition écologique et solidaire, soulignent que le changement climatique, la déforestation ou l’urbanisation ont favorisé le rapprochement – et les contacts – des êtres humains et de la faune sauvage. Et de citer l’exemple, notamment, de la déforestation de certaines régions où se trouvent les hôtes des virus.

Des TER nationaux – Le secteur ferroviaire, en particulier régional, est l’un des plus touchés par les crises sanitaire et économique. Et, comme le rappelle Ville Rail & Transports, la fréquentation des TER, depuis le déconfinement, reste très faible alors que leur fréquence a largement augmenté. C’est pourquoi les régions, en tant qu’autorités organisatrices de ces TER, lancent une mesure inédite pour cet été : les abonnements seront valables d’une région à l’autre en juillet et en août, à l’exception de l’Ile-de-France. L’article s’attend aussi à d’autres annonces commerciales prochainement.

Recyclage en batterie – Avec les 340 000 vélos électriques vendus en France en 2018 et les 575 000 trottinettes électriques, il fallait vite organiser la filière du recyclage des batteries. Selon Que Choisir, celle-ci, lancée en 2018, commence à trouver son rythme de croisière grâce à un accord trouvé entre les professionnels du secteur (constructeurs, vendeurs…), la Fédération des professionnels de la micro-mobilité et les éco-organismes Screlec et Ecologic (pour les trottinettes) et Corepile (pour les VAE). 62 tonnes de batteries ont ainsi été recyclées en 2019 et on en attend 100 pour l’année en cours.

Fake news – Pour démonter les fausses informations liées à la circulation du coronavirus dans l’air, le site du CNRS a interrogé le physicien et chimiste Jean-François Doussin. Selon lui, et contrairement à ce qui a été affirmé en mars, la pollution n’est pas un facteur qui favorise la circulation du virus. En revanche, une longue exposition aux particules de pollution fragilise la santé et, donc, rend les personnes concernées plus sensibles au Covid-19. Et le chercheur de rappeler que le virus reste actif entre 3 et 16 heures en phase aérosol.

Drapeau vert – Selon le site de la Commission européenne, l’évaluation annuelle de la qualité des eaux de baignade en Europe présente de très bons résultats. Près de 85% d’entre elles répondent en effet aux normes de qualité les plus élevées. Petit bémol, cependant : selon les critères de l’étude, la France n’arrive qu’au 19e rang avec seulement 79,5% de ses eaux de baignade jugées d’« excellente qualité ».

Fine fleur – Un reportage du site Reporterre montre comment, à Toulouse, la flore a profité du confinement pour grignoter de l’espace en ville. On y retrouve ainsi des plantes et des fleurs (dont des orchidées), d’habitude piétinées par les passants ou les services voirie en avril et mai, au bord de trottoirs, au pied d’immeubles ou sur des toits non entretenus.

Et aussi…

La société Railcoop veut profiter de l’ouverture à la concurrence pour rouvrir la ligne ferroviaire Bordeaux-Lyon [Sud Ouest] ;

Avec la signature de la convention cadre, la future unité de production et de distribution d’hydrogène vert sur l’aéroport Toulouse-Blagnac se concrétise [L’Usine nouvelle] ;

Après l’installation de vitres en Plexigas et le port du masque obligatoire, le réseau de transports urbains de Rennes Métropole va reprendre son rythme d’avant-confinement [Mobilités magazine].