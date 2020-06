La crise sanitaire n’affectera pas les recettes de la grande majorité des communes

Coronavirus

Publié le 12/06/2020 • Par Alexandre Léchenet Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Selon les estimations du cabinet Partenaires Finances locales, l’impact de la crise de la Covid-19 sur les finances locales devrait être facilement amortissable pour la très grande majorité des communes, mais presque infranchissable pour une poignée d’autres sans mesure de soutien.

Chiffres-clés Méthodologie de l'estimation de Partenaires Finances Locales : Outil PFL « Hypérion » : •Base exhaustive de données DGFIP sur l’ensemble des collectivités

•+ Outil de visualisation des données relié à la base de données Hypérion Données utilisées : •Source : données DGFIP

•Comptes de gestion 2018

•Budgets principaux des communes

Les recettes affectées par la crise sanitaire ainsi que les pertes estimées sont rapportées et comparées aux recettes réelles de fonctionnement (RRF). Les RRF sont calculées sur le périmètre suivant (commun à l’OFGL) : •70 « Produits des services du domaine et ventes diverses »,

•73 « Impôts et taxes »,

•74 « Dotations et participations »,

•des autres RRF (75, 76),

•diminuées des reversements de fiscalité 739 (FSRIF, FPIC…),

•hors recettes exceptionnelles (77).

En écho aux premières estimations faites par le député du Gers, Jean-René Cazeneuve dans son rapport dont les grandes lignes ont été présentées mardi 9 juin, une étude inédite réalisée par le cabinet de consultants Partenaires Finances locales (PFL) confirme que la baisse des recettes réelles de fonctionnement (RRF) des communes n’atteindrait vraisemblablement pas les 2 milliards d’euros.

1,85 milliard d’euros de pertes

Les hypothèses retenues par PFL pour obtenir cette estimation avec son outil Hypérion (voir en fin d’article) sont relativement proches de celles de la mission Cazeneuve, mais avec cependant quelques différences de périmètre. Le premier envisage ainsi une chute de 30 % de la taxe de séjour communale par rapport au produit de 2018, quand le second fixe la perte à 40 % mais au niveau du bloc communal. Les deux calculs sont faits aussi à partir d’un recul de 25 % de DMTO. Mais PFL a pris soin de ne pas intégrer les communes éligibles au fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5000 habitants pour 2020. C’est tout de même environ 93 % des communes françaises mais seulement 37 % de la population totale.

Si celles-ci sont donc épargnées pour cette année, « elles devraient connaître en revanche une baisse de leurs recettes en 2021, ces montants issus du fonds départemental étant reversées en N+1, à l’exception des communes ayant le statut station classée de tourisme » prévient Christophe Michelet, président de PFL.

Le consultant a également envisagé une baisse de 25 % de baisse des produits des jeux et intégré la chute des recettes tarifaires (comptes 706) estimée à 25 % du produit 2018, contrairement au gouvernement qui les a exclues de sa clause de sauvegarde, mais pas le rapport Cazeneuve. Au total, ce sont 1,85 milliard d’euros qui devrait faire défaut dans les recettes communales en 2020. La mission Cazeneuve estime de son côté les pertes communales à 1,82 milliard d ‘euros.

Des pertes très mal réparties entre les communes

Si le montant peut sembler relativement conséquent, il est surtout très mal réparti. La ventilation de l’impact par décile montre que la moitié des communes ne subiront que 0,19 % de baisse de leur RRF. 24 420 communes seront en dessous des -1 % de RRF en 2020. Et 18560 ont un risque d’exposition à la baisse de moins de 1 % du total de leur RRF : « On est sur un accident de parcours » se veut rassurant Christophe Michelet.

L’intensité du choc peut s’apprécier à l’aune de celle de la baisse des dotations qui, de 2014 à 2017, a également frappé les recettes réelles de fonctionnement. En 2015 et 2016, les communes étaient ainsi amputées au maximum de 1,84 % de leurs RRF. Seules 5165 communes dépasseront ce seuil en 2020 du fait de la crise sanitaire. Dit autrement, l’impact de cette crise sur les RRF sera pour ces quelques milliers plus fort que celui provoqué par la baisse des dotations sur une seule année : « mais les dotations en moins ne reviendront pas, ce qui n’est probablement pour le cas pour les recettes affectées par la crise de la Covid-19 » nuance le patron de Partenaires Finances Locales.

Même si ce choc s’annonce donc conjoncturel, à l’opposé d’une baisse des dotations davantage structurelle, il pourrait s’avérer létal pour une petite minorité de communes, sans un solide plan de soutien gouvernemental. Le dernier décile –les 3500 communes les plus touchées – pourraient ainsi voir leur RRF reculer de 3,7 % en moyenne.

Pour environ 400 d’entre elles, la perte montera à 5 % ou plus, et 13 vont se retrouver dans le cas très préoccupant d’un plongeon de plus de 15 % de leur RRF : « La moitié de ce top dix est situé en outre-mer » constate Christophe Michelet. La baisse de l’octroi de mer explique souvent l’intensité de la baisse des RRF « qui peut représenter 70 % des recettes des certaines communes d’outre-mer », remarque Christophe Michelet. 100% des communes de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, et 77% des communes de Guyane, sont ainsi dans le 10ème décile.

Certaines communes bien métropolitaines auront toutefois du mal à se relever du coup de poing du virus sur leurs recettes. C’est par exemple le cas de petites villes comme Thorigné-d’Anjou dont 93 % de ses recettes sont affectées du fait d’un ressaut exceptionnel de ses reversements de fiscalité ou Enghein-les-Bains qui dépend à 50 % de la taxe sur les casinos.

A ces cas critiques, le gouvernement a répondu par la clause de sauvegarde. Il compensera non pas le montant brut de la perte constatée, mais nette des hausses d’autres recettes, au premier rang desquelles figurent la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier bâti. Il faut toutefois mettre au moins un pied à terre pour prétendre à l’éponge magique gouvernementale : « Le mécanisme ne se déclenche que si la baisse des recettes réelles de fonctionnement est supérieure à la moyenne des hausses constatées sur les deux dernières années, dont la dynamique fiscale a été particulièrement forte » analyse le consultant.

L’an dernier par exemple, la revalorisation forfaitaires des bases de la TH a culminé à +2,2 %. Entre 2017 et 2019, le produit de TH a augmenté de 5,2 % et celui de la TFPB de 5,5 %, toutes collectivités confondues. En prenant en compte ces hausses, « il faudrait donc un recul de recettes d’au moins 3 à 4 %, » pour bénéficier de la clause de sauvegarde. Soit, selon les estimations de PFL, autour de 1600 communes. On est loin des 13 000 communes ciblées par le gouvernement. Dans le périmètre défini, Christophe Michelet va du coup plus loin : « les 750 M€ prévus pour compenser les pertes de recettes des communes dues à l’épidémie représentent au final une fourchette haute ». Les associations d’élus, très remontées contre ce montant jugé trop faible, apprécieront.

Des situations dramatiques

Derrière ces guerres de chiffres, restent des situations, qui sans être dramatiques peuvent fragiliser les comptes locaux et engendrer des actions prudentielles. « Les nouveaux maires dont l’installation de leur conseil a déjà été retardé, pourraient décaler des investissements qui sont déjà traditionnellement faibles lors de la première année de mandat » indique PFL. C’est le cas par exemple dans la commune de La Brède en Gironde. Michel Dufranc son maire reconnait ainsi que la crise a décalé le calendrier 2020 : du fait de dépenses supplémentaires d’achat de masques, de gels et de recrutement d’agents pour les activités parascolaires, il prévoit de repousser « les travaux dans les écoles ou sur certaines rues ». Selon les estimations du cabinet de consultant, sa commune se situe en effet dans le 9ème décile avec un recul possible de 2,5 % de ses RRF 2020.

A cette situation inconfortable, s’ajoute le manque de visibilité au niveau intercommunal. « Pour cet échelon, prévient Christophe Michelet, l’effet Covid-19 se fera sentir jusqu’en 2022 à cause du décalage à l’année suivante de la perception de recettes fiscales économiques ». Et pour celles qui gèrent aussi la mobilité, la forte chute du versement mobilité se conjugue avec les pertes tarifaires des opérateurs de transport confrontés à une baisse de fréquentation. Si on y rajoute les incertitudes autour de la pérennité financière des départements, grands subventionneurs des petites communes, ces dernières, sans avoir subi de gros dommages de la crise, pourraient en devenir des victimes collatérales.