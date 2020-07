Bâtiment : l’école à l’heure du 21e siècle

Bâtiment

Si l’on ne conçoit plus un groupe scolaire comme on le faisait hier, s’approprier les nouveaux enjeux n’a rien d’évident. Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse s’organise pour accompagner les collectivités. Des questions de pratiques pédagogiques, de dépenses énergétiques ou de confort d’été deviennent essentielles en particulier lorsqu’on construit ou que l’on réhabilite un établissement. Impossible d’y répondre sans se préoccuper des aménagements extérieurs. Chez les maîtres d’ouvrage les plus ambitieux, l’autonomie énergétique est à portée de main.

