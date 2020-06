Lutte contre les addictions : financement des actions régionales pour 2020

Santé

Publié le 12/06/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO non parus au JO

Une instruction publiée le 11 juin a pour objet de préciser les modalités de soutien aux actions régionales de lutte contre les addictions (tabac, alcool, autres substances psychoactives), par le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives.

Des crédits viendront appuyer le déploiement en région d’actions prioritaires entrant dans le périmètre d‘intervention du fonds en vue d’amplifier les actions de lutte contre les addictions et d’accompagner financièrement des actions innovantes et efficaces dans les 18 régions de France métropolitaine et d’Outre-mer pour prévenir les conduites addictives et protéger toutes les catégories de population, notamment celles appartenant aux groupes les plus vulnérables.

Le fonds de lutte contre les addictions a défini trois axes prioritaires en cohérence avec les axes du programme national de lutte contre le tabac (PNLT) et du plan national de mobilisation contre les addictions (PNA). Au niveau du deuxième axe (aider les fumeurs à s’arrêter), l’un des objectifs de ces projets pourra être de poursuivre le développement des lieux de vie sans tabac (terrasses, plages, parcs, campus), en lien avec les collectivités territoriales pour favoriser la dénormalisation des produits.