Santé au travail

Un accident ou une maladie intervenue, et son aggravation, au sein et à cause du service est imputable à la collectivité. Toutefois, si un événement différent intervient, même en lien avec le travail, alors l’imputabilité peut ne plus être retenue.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Risques psychosociaux