Télétravail et encadrement : le jour d’après

Du jour au lendemain, une grande partie de la fonction publique territoriale a basculé dans le télétravail, y compris pour une partie de l’encadrement des services techniques. Quelles leçons en tirer ? Le contrôle a-t-il laissé la place à la confiance ?

Par Marie -Jane Virrion, attachée hors classe

Un minuscule et redoutable virus bouleverse toutes nos certitudes et nos vies, dans le travail comme dans notre sphère privée, depuis trois mois, plongeant sans ménagement nos organisations publiques dans un télétravail inédit. Toutes filières confondues, il a impacté cadres et agents de la fonction publique territoriale (FPT) qui s’étaient plus ou moins préparés à ce nouveau mode de travail à distance.

La filière technique éligible au télétravail

Contrairement aux idées reçues, il n’est pas réservé à la filière administrative. Il a conquis des personnels de la ...