La pauvreté, facteur d’un moindre accès au logement social

Logement social

Publié le 11/06/2020 • Par Sophie Le Renard • dans : France

Un travail de recherche qui réunit associations et universitaires montre que plus on est pauvre moins on a accès à un logement social. Un constat sévère qui s’accompagne de propositions pour remédier à cette situation qui remet en cause le droit au logement.

« Plus on est pauvre moins on a de chances d’avoir accès à un logement social mais cela ne veut pourtant pas dire que les bailleurs sociaux n’accueillent pas de foyers pauvres. Ce n’est pas une critique du monde HLM mais un encouragement à mieux prendre en compte cette réalité » affirme Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé-Pierre.

Ce constat sévère de la difficulté d’accès au parc social des ménages à faibles ressources* est issu d’un travail de recherche collectif qui a réuni des associations (Habitat et humanisme, Secours catholique, Fondation Abbé-Pierre, ATD Quart-Monde, Solidarités nouvelles pour le logement et Dalo) et des universitaires et économistes spécialistes du logement. Ce rapport associe analyses statistiques issue de la base de données sur le logement social, entretiens avec des acteurs, analyses de cas et remontées d’expériences associatives. Les conclusions de cette recherche menée depuis plus d’un an et les axes d’actions pour remédier à cette situation étaient présentées le 11 juin 2020, en visioconférence.

Le droit au logement en échec

« La réalité́ des situations des familles pauvres est en contradiction flagrante avec la mise en œuvre du droit au logement » déplore Claire Hédon, présidente d’ATD Quart-Monde. Les demandeurs HLM les plus pauvres sont donc contraint de subir la loi du parc privé avec des taux d’effort insoutenables ou des logements insalubres. Toutes les tentatives des pouvoirs publics pour combattre cette situation n’ont pas eu d’effets notables.

L’augmentation continue des loyers à cause de la hausse des prix du foncier et de la construction, et de la baisse des aides à la pierre exclut de fait les ménages les plus pauvres. Le « taux d’effort » des candidats dépasse de plus en plus souvent le seuil de 25 ou 30 %, leur dossier n’est ainsi même pas instruit.

« Les processus d’attribution de logements sont très complexes, mais il faut accélérer le relogement des publics jugés comme prioritaires. Les représentants de l’Etat doivent l’exiger. Sinon chaque préfet devrait s’expliquer quand en cas de dépassement de ces délais de relogement » considère Bernard Lacharme, président de l’Association DALO, qui réclame que la loi DALO soit mieux appliquée.

15 propositions sur la table

Au-delà du constat, ces professionnels font 15 propositions, pour qu’enfin cette situation évolue. Pour Véronique Fayet, présidente du Secours catholique-Caritas France, « c’est une étude solide permettant de faire des propositions solides. Il faut revaloriser l’APL : il y a eu 4 milliards d’économies faits sur les APL depuis le début du quinquennat. Comme en Isère, il faut un fonds régional qui permette de financer une baisse des quittances, il faut aussi reprendre l’idée du loyer unique mis en place à Rennes. Il faut une réelle révolution culturelle, attribuer le bon logement en fonction de chaque famille, déterminer un loyer en fonction de leurs ressources. »

Mais il faut aussi augmenter l’offre de logements en produisant massivement du logement très social (PLAI) au loyers les plus faibles, grâce à des aides à la pierre, accrues pour les bailleurs sociaux.

« Ce problème risque de s’aggraver avec la crise économique qui s’annonce. Seul un effort collectif tant de la part du gouvernement, des élus locaux, du monde HLM et de la société civile peut changer la donne. » prévient Baudouin de Pontcharra, président de Solidarités Nouvelles pour le Logement.

*Le terme « ménages à faibles ressources » fait référence aux ménages dont les ressources, nettes des impôts directs et transferts sociaux (hors APL/AL), se situent en dessous du seuil de pauvreté, soit en dessous de 1 026 euros par mois pour une personne seule en 2016, selon la définition de l’INSEE calculée sur la base de 60 % du niveau de vie médian (NVM). Ces ménages représentent environ 996 000 demandeurs en 2017.