Transférée à l’eurométropole de Strasbourg, la prévention spécialisée a revu ses ambitions

Jeunesse

Publié le 18/06/2020 • Par Judith Chetrit • dans : France, Régions, Retour sur expérience prévention-sécurité

Faire passer la "prév’" du département à la métropole a permis une réflexion sur les modes d’intervention et de signer des conventions pluriannuelles 2018-2021.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Moyens : 3 963 635 € de budget affectés à 5 associations, 65 emplois à temps plein.

Alors que les professionnels de la prévention spécialisée confient régulièrement peiner à voir leur travail reconnu, le transfert permis par les lois « Notre » (2015) et « Maptam » (2014) de cette compétence et des financements des départements aux métropoles a pu accroître leurs interrogations sur le meilleur échelon territorial pour son pilotage. Y compris à l’eurométropole de Strasbourg, nouvelle tutelle depuis le 1er janvier 2017, qui représente un peu plus de 40 % des habitants du département. La protection de l’enfance à laquelle la « prév’ » rattache son action reste, certes, dans le giron du Bas-Rhin, mais c’est désormais à la métropole de déterminer le cadre général d’action auprès des jeunes de 10 à 25 ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite