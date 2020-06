Polices du maire : des pouvoirs renforcés

Pouvoirs de police du maire

La loi Engagement et proximité comporte un volet sur le renforcement de certains pouvoirs de police du maire, notamment en matière d’urbanisme et de sécurité des biens et des personnes, en leur donnant les moyens juridiques de faire respecter leurs décisions.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Fonction publique territoriale

Sécurité civile

Sécurité publique