2020-2026 : faites évoluer l’espace public

Toute nouvelle période de mandat local est l’occasion de mettre à plat ses stratégies territoriales. Comment appréhender les choix en matière de stationnement qu’il s’agisse d’offre sur l’espace public ou hors voirie, publique ou privée ? Avec sa journée d’étude du 29 septembre, Techni.Cités fait le point et accompagne les nouvelles équipes pour bâtir la politique de stationnement des 6 prochaines années.

Avec le nouveau mandat, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour développer une stratégie de gestion de l’espace urbain, de la mobilité et de la place de la voiture dans nos villes.

La journée d’étude stationnement 2020, organisée par Techni.Cités, visera à définir le rôle du stationnement en tant qu’élément structurant des politiques urbaines, et proposera aux responsables élus et opérationnels des outils d’analyse et de résolutions des problématiques rencontrées dans le contexte de post dépénalisation.

Il y sera proposé :

de cerner au mieux le rôle du stationnement dans les politiques urbaines après la réforme de dépénalisation ;

d’envisager le stationnement comme levier structurant au service des politiques de mobilité ;

d’inventer le stationnement à 360° en articulant les projets urbains et l’évolution des politiques d’offre et de gestion ;

de bénéficier d’un réseau d’experts et de retours d’expériences d’autres responsables territoriaux en charge du stationnement.

Journée d’étude animée par Olivier Asselin, animateur du groupe de travail Stationnement, AITF

En partenariat avec la FNMS (1) et Flowbird.

Informations pratiques :

La journée se déroulera de 9h à 17h30 dans Paris intramuros (lieu à proximité du réseau de transports en commun).

