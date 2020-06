Le patrimoine : un enjeu national essentiel pour les territoires

Aménagement

Pierre Violet - Adobe Stock

Alors que le contexte de crise sanitaire et économique risque de ne pas être favorable, un récent rapport du Sénat préconise de faire de la sauvegarde du patrimoine rural et de proximité une grande cause nationale. Le rapport présente les enjeux mais surtout de nombreuses recommandations pour les nouveaux maires … Décryptage.

Urbanisme - aménagement