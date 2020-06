Trolls, fake news : « Plus que jamais, il faut communiquer à bon escient »

Interview

Publié le 17/06/2020 • Par Françoise Sigot • dans : Dossiers d'actualité, France

Ancien secrétaire général du Conseil national du numérique, l'avocat Jean-Baptiste Soufron appelle les collectivités locales à plus de prudence dans leurs communications sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, les collectivités sont en première ligne pour lutter contre les attaques malveillantes dont elles sont victimes, l’implication des plateformes et de la justice restent faibles, voyez-vous des changements se profiler ?

Le champ juridique existe et, même s’il demeure imparfait, il constitue une première réponse. Nous allons par ailleurs très certainement vers une responsabilisation croissante des plateformes qui ne soit pas que théorique. Cela dit, pour l’instant, force est de reconnaître que nous sommes encore loin du but et qu’il ne faut pas attendre des changements rapides sur ce point. Donc effectivement, pour l’instant, les collectivités locales restent en première ligne. Mais c’est un mal pour un bien, puisque cela les oblige à ...

