Le plan d’urgence pour les collectivités sur la rampe de lancement

Projet de loi de finances rectificative pour 2020

Publié le 10/06/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Le gouvernement a présenté, ce mercredi 10 juin, son troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020. Ce nouveau budget de crise acte des prévisions macroéconomiques cauchemardesques pour l'économie française et intègre le plan de soutien aux collectivités de 4,5 milliards d'euros annoncé le 29 mai dernier.

Jamais deux sans trois ! Face à la crise économique liée au coronavirus, le gouvernement a présenté en conseil des ministres, ce mercredi 10 juin, le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 depuis le début de l’épidémie. Il en a profité pour y insérer les mesures exceptionnelles d’aide aux collectivités territoriales annoncées en grande pompe par Edouard Philippe, le 29 mai dernier.

Chute de 11% du PIB en 2020

Les prévisions budgétaires se sont encore dégradées. Pour le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, « ce choc n’a de comparaison que la crise de 1929 ». Dans le nouveau projet de loi de Finances rectificative (PLFR3) qui sera examiné la semaine du 29 juin en séance publique à l’Assemblée nationale, et celle du 15 juillet au Sénat, le gouvernement estime que la crise sanitaire entraînera dans l’économie une baisse de 11% du PIB en 2020, contre -8% dans le PLFR2, et devrait fortement creuser le déficit, à -11,4 % du PIB, contre -9,1 % dans le PLFR2. Il ressort à – 222,1 Mds€, en dégradation de 38,6 Mds€ par rapport à la prévision du PLFR2. La dette publique pourrait atteindre un nouveau record à 120,9% du PIB selon les estimations du gouvernement. L’exécutif prévoit aussi que les recettes fiscales baisseront de 27 Mds € supplémentaire par rapport au dernier budget rectificatif pour 2020. Le ratio de dépense publique serait en très forte hausse à 63,6% du PIB contre 54 % en 2019.

Le texte précise également que « le tourisme grèverait la croissance en 2020 du fait des limitations de déplacement, puis d’un retour lent et graduel des flux transfrontaliers de voyageurs ». Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les collectivités qui touchent parmi leurs recettes de la taxe de séjour. « Le rétablissement des échanges de tourisme ne serait que très progressif. Ils ne reviendraient pas à leur niveau d’avant-crise en 2020 », selon le scénario du gouvernement.

460 milliards d’euros de mesures économiques d’urgence depuis le début de la crise

Après les plus de 400 Mds€ de mesures d’urgence prises dans les deux PLFR précédents, ce nouveau budget rectifié va augmenter le soutien public à 460 Mds€. Dans le détail, le coût du chômage partiel est chiffré à 31 Mds€, le fonds de solidarité pour aider les petites entreprises et les indépendants passe de 7 à 8 Mds€ et les plans de soutiens sectoriels s’élèvent à 43,5 Mds€ (18 Mds€ pour le tourisme, 8 Mds€ pour le secteur automobile, 15 Mds€ pour le secteur aéronautique, 1,2 Md€ dont 700 M€ de fonds publics pour les entreprises du numérique et 1,3 Md€ pour la culture).

Dans le plan tourisme, une mesure permet aux collectivités locales qui le souhaitent d’exonérer de taxe de séjour des hébergements touristiques. Elles peuvent également décider de réduire des deux tiers la cotisation foncière des entreprises du tourisme. L’État compensera cette exonération de CFE de moitié selon le texte gouvernemental. « Cette délibération devra être prise par les intercommunalités avant le 31 juillet 2020 », a précisé le ministre de l’Action et des comptes publics, Gerald Darmanin, en commission des finances à l’Assemblée nationale.

4,5 milliards d’euros pour les collectivités en 2020

Ce PLFR intègre surtout le plan de soutien du gouvernement pour les collectivités de près de 4,5 Mds€. Il propose une clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales des communes et intercommunalités, garantissant à ces collectivités un niveau de ressources de référence fixé à la moyenne des trois derniers exercices 2017-2019. Il prend en compte les hausses de fiscalité en 2020 (CVAE, taxe d’habitation, taxe foncière…) et ne compense que le solde net entre les pertes et les hausses. Ce mécanisme n’intègre pas les pertes tarifaires à l’exception des recettes de « stationnement et occupation du domaine public ». Mais il intègre le versement mobilité pour les autorités organisatrices de la mobilité. Son montant est estimé à 750 M€. « Aucun des précédents gouvernements ne l’a fait », a insisté Gerald Darmanin lors d’une audition devant les députés de la commission des Finances. Pour l’outre-mer, une garantie supplémentaire est créée sur l’octroi de mer et les taxes sur le carburant pour un coût de 60 millions d’euros.

Le gouvernement a également augmenté la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) d’un milliard d’euros. Les projets d’investissements devront être fléchés vers la santé, la transition écologique et la rénovation du patrimoine. Les départements se voient accorder une avance sur les produits de DMTO, plafonnée à 2,7 Mds€ au global et limité au montant de la perte entre 2020 et la moyenne 2017-2019. Ce plan inédit est pourtant loin de faire l’unanimité des associations d’élus.

Lors de cette même audition des ministres de Bercy à l’Assemblée nationale, la députée du Parti socialiste Christine Pires Beaune a dénoncé « une augmentation en trompe l’œil de la DSIL car ce ne sont que des autorisations d’engagement d’une valeur de un milliard d’euros ». Le député du groupe Libertés et Territoire, Charles de Courson s’est interrogé sur le choix du gouvernement de ne pas avoir utilisé le même mécanisme de dotation pour les départements que pour le bloc local. Le député de la France Insoumise Eric Coquerel a critiqué les effets d’annonce du gouvernement : « il y a un gap entre l’argent frais pour les collectivités (1,75 Md€) et l’argent que vous annoncez ». Et la députée du nouveau groupe Ecologie, Démocratie, Solidarité, Emilie Cariou, a regretté l’absence de mesures en faveur des collectivités locales pour favoriser la transition écologique en dehors du milliard d’euros d’augmentation de la DSIL. Lors d’une conférence de presse, son groupe parlementaire avait proposé de verser au moins 5 Mds€ sur 3 ans aux collectivités pour agir sur ces questions.

Parallèlement, des aides sont par ailleurs prévues pour les plus fragiles, avec un renforcement des moyens dédiés à l’hébergement d’urgence et à la lutte contre les violences faites aux femmes, le financement des aides exceptionnelles aux étudiants et aux jeunes précaires ainsi que des bourses et des aides sociales pour les Français de l’étranger.

Le Haut Conseil des finances publiques anticipe une « récession moins marquée »

Pour une fois, le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) est moins pessimiste que le gouvernement dans son avis, rendu ce mardi. Il « considère prudente la prévision du gouvernement d’un recul de l’activité de 11 % en 2020 », et juge qu’il est possible que les conditions actuelles « conduisent à une récession moins marquée ». Selon les sages, « le niveau de l’emploi pourrait être un peu plus élevé que prévu par le gouvernement ». Contrairement au deuxième PLFR, l’hypothèse d’une reprise rapide au deuxième semestre est cependant écartée. Les prévisions du gouvernement sont basées sur une « activité au second semestre nettement en dessous de son niveau de la fin 2019 », précise l’avis.

Cependant du côté des dépenses, le bilan est moins positif pour l’institution. Elle souligne « qu’une partie des mesures présentées comme des mesures de trésorerie pourrait finalement avoir un impact sur le déficit dès cette année et que toutes les mesures de soutien de l’activité annoncées par le Gouvernement, notamment certains plans sectoriels de relance, n’ont pas été traduites dans ce PLFR ». Les sages appellent à « une vigilance particulière sur un niveau de dépenses publiques jamais atteint au cours de ces 70 dernières années ».