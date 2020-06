Quelle régulation pour encadrer la reconnaissance faciale ?

Vidéosurveillance

En France, la reconnaissance faciale fait l’objet d’une utilisation croissante, y compris de la part d’acteurs publics, soit au travers d’expérimentations ponctuelles via la vidéosurveillance intelligente de l’espace public, soit au travers de projets au long cours comme le dispositif Alicem par exemple. Or, si un cadre juridique existe, son application est jugée « disparate » et « peu efficiente » à l’échelle de l’Union européenne par le think tank Renaissance numérique qui vient de remettre un rapport sur le sujet.

L’expérimentation de la reconnaissance faciale lors du Carnaval de Nice, les portiques pour accéder à deux lycées en région PACA qui ont été retoqués par la Cnil, le dispositif Alicem… les technologies de reconnaissance faciale ont fait leur apparition dans le débat public, et sont d’autant plus médiatisées lorsqu’elles sont utilisées par des acteurs publics à des fins de surveillance ou de contrôle.

Le Défenseur des droits alertait d’ailleurs tout récemment sur les risques de discriminations engendrés par les biais des algorithmes en mentionnant notamment le cas de la reconnaissance faciale.

C’est au tour du think tank Renaissance Numérique d’apporter sa pierre à l’édifice avec la remise d’un rapport, mercredi 10 juin, destiné à « porter les valeurs de l’Europe » sur ce sujet hautement sensible.

RGPD, directive « police-justice », loi informatique et libertés, réglementation sur la vidéoprotection… Que ce soit à l’échelon européen ou français, les technologies de reconnaissance faciale sont « relativement bien encadrées », estime le think tank, qui a réalisé une synthèse des réglementations en vigueur.

Pas de texte spécifique

Il est ainsi rappelé qu’en France, « les technologies de reconnaissance faciale ne sont pas encadrées par un texte spécifique. Elles sont toutefois soumises à la réglementation applicable aux traitements de données à caractère personnel et, dans une certaine mesure, à celle applicable à l’installation des dispositifs de vidéoprotection ».

Il est également précisé qu’une expérimentation, « c’est-à-dire sans aller au-delà du test », relève du RGPD et non de la directive « police-justice », et « qu’en définitive, il sera le plus souvent nécessaire d’obtenir le consentement des personnes volontaires ».

Quant au fait que la reconnaissance faciale puisse se greffer aux dispositifs de vidéoprotection de l’espace public, le think tank indique que « l’installation d’un dispositif de vidéoprotection sur la voie publique doit en principe être autorisé par le préfet territorialement compétent, après avis de la Commission départementale de vidéoprotection. En revanche, si les systèmes installés sont utilisés dans le cadre de traitements de données à caractère personnel, leur installation doit être autorisée dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux traitements de données à caractère personnel. Il s’ensuit donc que l’installation de dispositifs de vidéoprotection intégrant ab initio des technologies de reconnaissance faciale est soumise aux dispositions de la réglementation relative aux traitements de données à caractère personnel. Toutefois, si des dispositifs de vidéoprotection sont installés et qu’à la suite de cette installation, des technologies de reconnaissance faciale sont utilisées à partir des enregistrements, il sera nécessaire de se conformer aux deux référentiels. »

Elaborer des standards européens et activer le levier de la commande publique

A l’échelon européen, Renaissance numérique regrette qu’in fine, ce cadre juridique pâtisse « de difficultés dans son application », avec des disparités entre Etats membres et une difficulté d’application des droits fondamentaux a priori. Le think tank invite donc à renforcer l’auditabilité des intelligences artificielles réalisant de la reconnaissance faciale et encourage l’UE à se doter de son propre système de standardisation, intégrant une dimension juridique s’attachant au respect des droits fondamentaux.

« La réglementation européenne est appliquée de manière fluctuante d’un État membre à l’autre, notamment dans le domaine de la recherche fondamentale. Les autorités de régulation nationales possèdent en outre des ressources humaines et financières disparates et insuffisantes pour bien le mettre en oeuvre.

D’autre part, ce cadre souffre de difficultés dans l’application des droits fondamentaux. Il est complexe d’assurer la conformité des technologies de reconnaissance faciale avec nos droits fondamentaux en l’absence de contrôle a priori. Quant aux analyses réalisées ex post par les juges, ces dernières demandent d’une part que le juge soit saisi, et d’autre part un investissement considérable de la part du requérant, notamment en termes de temps et de compétences. Face à la prédominance américaine et pour garantir les droits et libertés fondamentaux des citoyens, l’Union européenne doit se doter d’un système robuste de standardisation européen des technologies de reconnaissance faciale », conclut le rapport.

Le but étant de se démarquer du National Institute for Standards and Technology (Nist) américain, qui fait aujourd’hui référence, mais se compose d’un classement se bornant à des critères techniques.

Le think tank plaide pour que, dans ce cas, tout cas d’usage, y compris une expérimentation ponctuelle menée par une collectivité, passe ce test du respect des droits fondamentaux.

Le levier de la commande publique devra aussi être utilisé pour faire adopter ce référentiel par tous : « L’adoption de ces standards doit passer par leur imposition dans le cadre des marchés publics européens, nationaux et locaux, expérimentations incluses. Cette obligation doit garantir leur adoption à grande échelle par un effet performatif », plaide le rapport.

Interrogée par la Gazette sur la décision d’IBM de stopper la commercialisation de certains dispositifs de reconnaissance faciale pour des motifs éthiques, Marine Pouyat, consultante indépendante et experte en protection des données, membre du CA de Renaissance Numérique, estime que « cette responsabilisation des acteurs va dans le sens de notre recommandation : avoir des standards qui permettent d’examiner la compatibilité des technologies avec le respect des droits fondamentaux. Cela légitimera leur démarche, et s’ensuivra le déploiement ou non de ces technologies, selon qu’elles passent ou non les tests de compatibilité ».

Le droit à une bonne administration, un droit fondamental Parmi les droits fondamentaux qui peuvent être impactés par l’utilisation de la reconnaissance faciale identifiés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, figure le droit à une bonne administration. « Il renvoie à la notion d’explicabilité et repose sur un principe de transparence qui implique que les individus peuvent demander à connaître les raisons pour lesquelles une décision a été prise à leur encontre. En matière de technologies de reconnaissance faciale, il s’agirait pour l’administration ou la police de pouvoir expliquer à une personne les raisons pour lesquelles celle-ci a été arrêtée en fonction des résultats d’une technologie de reconnaissance faciale. »