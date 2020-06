Quand communicant et combattant ne font qu’un

Communication

Publié le 12/06/2020 • Par Françoise Sigot • dans : Dossiers d'actualité, France

Salués pour leur valeur ajoutée en matière de diffusion d'information, d'autant plus en ces temps de crise, les réseaux sociaux n'en restent pas moins le lieu d'expression de moult acteurs cherchant à nuire. Mieux vaut savoir riposter.

Chiffres-clés 50 %

des personnes considèrent les fake news comme un véritable problème, selon un sondage Odoxa - Dentsu consulting pour « Le Figaro » et Franceinfo, réalisé en janvier 2019. Cette tendance s'accroît. En janvier 2018, 29 % des sondés estimaient que les fake news n'étaient « pas un problème important ». Ils n'étaient plus que 12 % à le penser en janvier 2019.

«Accepter d’être sur les réseaux sociaux, c’est accepter les critiques et les attaques. » Comme Marc Cervennansky, responsable du centre web et réseaux sociaux de Bordeaux métropole (28 communes, 792 000 hab.), tous les communicants le savent : sur internet et les réseaux sociaux, les trolls et les auteurs de fake news sont en embuscade. Ils attaquent à l’aveuglette, souvent sans raison particulière, mais avec tout de même quelques marottes. La politique, l’environnement et la religion restent leurs sujets de prédilection.

Les crises et les périodes électorales sont les moments qu’ils préfèrent pour agir, même s’ils n’hibernent pas en dehors de ces temps forts. Enfin, les comptes des élus sont plus visés que ceux de l’institution. Le constat ...

