INTERVIEW

Publié le 15/06/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Président de l'Association des Administrateurs Territoriaux de France (AATF) depuis 2014, Fabien Tastet se lance pour un troisième mandat. A l'aune de la crise sanitaire, des défis de modernisation de la haute fonction publique et du renouvellement politique local, le DGS de Grand Paris Sud Est Avenir fait le point.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Fabien Tastet est à la tête de l'AATF depuis décembre 2014. Il est candidat à sa propre succession et emmène l'unique liste "Garder un temps d'avance".

Les élections du futur bureau de l'association (2020-2023) se déroulent le 18 et 19 juin.

L'AATF compte environ 1 000 adhérents.

39% des postes de directeurs généraux au sein des régions sont occupés par des administrateurs territoriaux, 46 % dans les départements et 55% dans les villes de plus de 80 000 habitants.

Après six années passées à la tête de l’association, vous vous présentez de nouveau à la présidence comme tête de l’unique liste. Cela ne pose pas-t-il pas un problème de représentativité ?

Fabien Tastet– Cette année, contrairement aux précédentes, nous n’avons qu’une liste. Cela ne signifie pas que l’AATF n’a pas le sens de la concurrence ou du débat. D’ailleurs, nous avons tout de même fait campagne au travers notamment de plusieurs conférences numériques avec l’ensemble des adhérents. Je ne pense pas que quiconque puisse remettre en doute la maturité démocratique de l’association. Ces dernières années, nous avons introduit plus de proportionnelle et donné plus de poids aux délégations régionales.