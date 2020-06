Communication territoriale : la chasse aux fake news est ouverte

Communication

Publié le 11/06/2020 • Par Françoise Sigot • dans : Dossiers d'actualité, France

Les réseaux sociaux sont devenus les vecteurs privilégiés pour aller chercher de l’information, d’autant plus en temps de crise. Cet engouement se double d’exigences croissantes sur la fiabilité des messages. La qualité doit supplanter la quantité.

La digitalisation ne semble avoir aucune limite. C’est ce que montre, une fois encore, l’étude annuelle de Hootsuite et We Are Social sur l’usage du web et des réseaux sociaux, parue en 2019 : 4,39 milliards d’internautes dans le monde, 3,48 milliards d’utilisateurs des réseaux sociaux, plus de six heures par jour passées sur internet… Faut-il s’en réjouir ou le déplorer ?

Les avis resteront divisés, mais avec une certitude. Nul ne peut ignorer plus longtemps cette tendance. Surtout pas les communicants territoriaux, en première ligne face à l’inexorable montée en puissance des outils d’information digitaux. Désormais, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube ou Snapchat sont les supports privilégiés pour aller chercher de ...

