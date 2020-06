Les logiciels de recrutement deviennent incontournables

Numérique

Publié le 18/06/2020 • Par Julie Krassovsky • dans : France

L’usage de logiciels fait gagner un temps précieux aux recruteurs, qui poussent un peu plus loin la recherche de nouvelles fonctionnalités.

Ce qui est avant tout demandé à un logiciel de recrutement, c’est de faciliter le tri de candidature. « Plus il y a d’options de recherche, plus cela favorise le classement des candidatures dans des catégories d’emplois », précise Mélanie Vambana, responsable du service « emploi et compétences » de la ville et de la métropole de Rennes.

Lorsque l’on reçoit, comme c’est le cas à la région Ile-de-France (10 000 agents), plus de vingt mille candidatures par an, « il nous faut gagner du temps sur la gestion de ce volume », avance Stéphanie Chassat, responsable du service « emploi et mobilité ».

Gain de temps

Depuis cinq ans, le logiciel de la région Ile-de-France permet aux candidats de poster leur CV et une lettre de motivation à partir du site de la collectivité. Ensuite, le programme en ...