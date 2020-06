Les travaux de proximité : un levier majeur pour la relance économique

Développement économique

Publié le 09/06/2020 • Par Olivier Schneid • dans : France

Alors que le gouvernement a prévu d’octroyer 4,5 milliards d’euros d’aides aux collectivités, en particulier au bloc communal, dans sa troisième loi de finances rectificative, qu’il présentera mercredi 10 juin 2020, la FNCCR veut que les territoires soient réellement associés à la relance post-crise sanitaire. Elle demande à l’Etat un « plan national de travaux de proximité » et met en avant le rôle majeur de la commande publique locale dans l’activité économique du pays, ainsi que la nécessité d’assurer la cohésion sociale « dans la période très incertaine qui s’ouvre ».

« En rythme de croisière, la commande publique locale est déjà le principal moteur de l’activité économique. Alors, dans le contexte post-crise sanitaire, il serait absurde de faire l’impasse sur ce niveau territorial pour engager la relance. » Le directeur général de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), Pascal Sokoloff, résume ainsi l’esprit du « plan national de travaux de proximité » que son organisation appelle de ses vœux. Elle demande à l’Etat de soutenir « rapidement et massivement » les initiatives des communes et de leurs groupements, car elles sont « vertueuses : création d’infrastructures essentielles, au service de tous, et d’emplois, offre de nouveaux services, soutien à des entreprises en difficulté… » « Unitairement et optiquement, ce ...