Le jeu de dupes de l’Etat sur la prime aux aides à domicile

Publié le 16/06/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Elle a été décidée par le gouvernement mais sera payable par les départements : la prime suscite des tirages et des inégalités.

Etat et collectivités locales

En première ligne dès le début de l’épidémie, les 230 000 aides à domicile et auxiliaires de vie ne bénéficieront pas de la prime exceptionnelle accordée par l’Etat. « Ecœurées », « dégoûtées », elles disent leur désarroi sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre la leur a pourtant promise mais tout en se défaussant sur les conseils départementaux… Il a décidé que la frontière s’arrêtait à ce qui est financé ou cofinancé par l’assurance maladie : oui, par exemple pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad, cofinancement assurance maladie/départements), non pour les services d’aide et accompagnement à domicile (Saad, financement départements).

Avec une distorsion même au sein du secteur du domicile : les aides-soignantes des services de soins infirmiers ...

