« Il faut favoriser une vraie police de proximité »

Violences policières

Publié le 09/06/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Alors que la mobilisation bat son plein contre les violences policières, le sociologue Laurent Mucchielli, livre son analyse sur les dérives racistes et réagit aux annonces gouvernementales. Selon lui, le respect mutuel passe par la restauration d'une police de proximité qui permette à la population et aux fonctionnaires de police de se connaître.

Alors que le gouvernement affiche une volonté inédite de lutter contre les violences policières et le racisme au sein de la police nationale, plusieurs voix s’élèvent pour demander une réorientation des missions de police au profit de la prévention et du dialogue avec la population.

C’est le cas du sociologue Laurent Mucchielli, directeur de recherche au CNRS (LAMES, Laboratoire méditerranéen de sociologie) et auteur d’un récent ouvrage, « La France telle qu’elle est. Pour en finir avec la complainte nationaliste » (Fayard, 2020)

Depuis le 25 mai et la mort de Georges Floyd aux Etats-Unis, les manifestations se multiplient pour dénoncer les violences et le racisme policier. Quelle est votre réaction à ce vaste mouvement de contestation ?

C’est très bien de s’indigner des violences policières commises aux Etats-Unis. Mais sommes-nous capables de faire pareil en France ? Regardez la levée de boucliers qu’a suscité les propos de la chanteuse Camélia Jordana (NDLR : le 23 mai, lors de l’émission « On n’est pas couché », sur France 2, la chanteuse disait : « Il y a des hommes et des femmes qui se font massacrer quotidiennement en France, tous les jours, pour nulle autre raison que leur couleur de peau. » et « Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j’en fais partie »). Ses propos étaient évidemment trop émotionnels, mais ils soulèvent un vrai problème. Dire « la police est raciste » est faux, mais dire « la police n’est pas raciste parce qu’elle est républicaine » est faux également. Il faut réfléchir tranquillement à une réalité qui n’est ni blanche ni noire, mais souvent grise.

Quelle est la réalité de ces violences ?

Il n’y a évidemment pas de statistique des violences policières et il est souvent difficile de qualifier les faits. Où finit l’usage légitime de la force et où commence la violence gratuite ? Où finit le hasard malheureux et où commence l’accident provoqué ? Pour rappel, la plupart des émeutes en ...