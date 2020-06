Casinos : les communes enregistrent des pertes sérieuses

Coronavirus

Publié le 09/06/2020 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les 190 casinos en France ont rouvert mardi. Il était temps. Déjà, les pertes connues sont conséquentes, voire pour certaines communes, dramatiques.

Les casinos étaient fermés depuis le 14 mars et au-delà de la déception des accros aux jeux d’argent, pour les 200 communes d’accueil, les pertes financières ne sont pas anodines. En 2018, selon le syndicat patronal, Casinos de France, l’activité des casinos a versé un montant de 1,25 milliard d’euros, soit 54,39 % du produit brut des jeux, au profit des budgets de l’Etat et des collectivités territoriales, soit plus de 250 millions d’euros pour la CSG et la CRDS, 742 millions pour l’Etat et 262 millions pour les communes. Cette perte fiscale s’accompagne de perte de loyers, de taxe de séjour ou encore de ressources liées à la suppression des animations (activité obligatoire pour les casinos). Souvent premier contribuable, le casino peut aussi être le premier employeur.

Question de survie

« Notre commune compte moins de 500 habitants et la fermeture du casino signifie le chômage de dix huit personnes» déclare la Maire de Barbazan, Michelle Stradere. Dans le village de Haute-Garonne, le casino s’adresse à des joueurs de la région venus spécialement pour ses 50 machines à sous et sa table de black jack. Les pertes liées à la fiscalité sur les recettes s’élèveraient pour le village, si le casino ouvre en juillet, à près de 65 000 €, soit près de 15 000 € par mois. « Nous avons arrêté tous les projets d’investissements, on a demandé au personnel de réduire son temps de travail, chaque jour, on regarde le budget et on enlève quelque chose, les recettes liées au casino représentent 70 % de notre budget de fonctionnement ». Michelle Stardere a fait une demande réouverture des machines à sous auprès de la préfecture grâce à agrandissement de la salle intégrant le restaurant. « Quand le casino fragilisé pourra rouvrir, se posera alors la question de sa capacité à poursuivre son activité ».

Des ressources essentielles à la vie locale

A Dinard, la délégation de service public a été renouvelée en avril pour 15 ans. Le casino accueille près de 200. 000 visiteurs par an. Un loyer mensuel de 33 000 € est payé à la ville. « La facture du premier trimestre étant arrivée durant la pandémie, n’a pas été payée, on s’attend donc à une perte minimale de six mois de loyers. A cela s’ajoute une participation de 50 000 € aux activités culturelles » . Pour le premier adjoint de la ville en charge des finances, Bruno Deslandes, avec 1,5 million par an de taxe sur le produit du jeu, la ville espère 800 000 € de recettes cette année. « Je présente donc au prochain conseil municipal une perte liée à la fermeture du casino de 1,5 millions d’euros sur un budget de fonctionnement de 30 millions d’euros, une perte qui sera compensée par un report d’investissement ».

Une « commune PME »

Deauville, une des capitales européennes du poker, s’attend à des pertes sèches mais aussi à des pertes dues à la baisse d’attractivité liée à la fermeture du casino (dont les recettes représentent près de 6 M € sur un budget de fonctionnement de 28 M €). « Déjà, pour avril et mai, les pertes sur les recettes du casino sont de 1,2 millions d’euros et celles de la taxe de séjour entre 200 et 300 000 euros. On ajoute les droits de stationnement, la taxe d’occupation du domaine public, les droits de terrasses… ». Pour le Maire, Philippe Augier, les ratios financiers de la commune seront fortement dégradés : « la capacité de désendettement qui est de trois ans va augmenter et on pourra s’estimer heureux si la capacité d’autofinancement passe à zéro. La commune est comme un PME et 90 % de son économie repose sur le tourisme. Comme on aide les entreprises, on doit aider les communes touristiques » conclut le Maire de Deauville.