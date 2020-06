Contributions aux ARS pour 2020 pour l’habitat inclusif

Social

Publié le 09/06/2020

Une décision du 4 juin 2020 fixe pour 2020 le montant des contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d’entraide mutuelle, de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnés au I de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, et des crédits destinés au financement du forfait pour l’habitat inclusif.