« Les villes qui veulent survivre sont des tragédies contemporaines »

[Interview] Urbanisme

Publié le 18/06/2020 • Par Valérie Liquet • dans : Innovations et Territoires

Amandine Fluet a exercé six ans dans un cabinet-conseil en urbanisme avant de tout plaquer pour « parler d’urbanisme par le théâtre ». Dans « Bienvenue à Chicon-la-Vallée », elle interprète une ville moyenne et recueille les idées du public.

Chiffres-clés Bio express 2020-2021 : en résidence - mission artistique (Clea) pour la communauté d’agglomération Hénin-Carvin (de novembre à avril).

2019 : interventions théâtralisées de Chicon-la-Vallée aux universités d’été des urbanistes.

2009-2015 : urbaniste à l’agence Urbycom.

Présentez-nous Chicon- la-Vallée, cette ville moyenne incarnée dans le corps d’une vieille dame qui cherche encore à séduire.

Chicon-la-Vallée est une ville moyenne sur le déclin, coincée entre des villes plus grandes et plus attractives. Elle connaît la vacance commerciale et celle de logement. Malgré tout, elle essaie de sortir la tête de l’eau, d’attirer encore.

