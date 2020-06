Le gouvernement veut faciliter les procurations pour lutter contre l’abstention

Municipales 2020

Le gouvernement mise sur un assouplissement des conditions d'établissement des procurations pour favoriser la participation lors du second tour des élections municipales qui doit se tenir le 28 juin. Par contre, il refuse catégoriquement la mise en place d'un vote par correspondance.

Le gouvernement s’attend à une abstention élevée le 28 juin prochain dans les 4855 communes concernées par le second tour des élections municipales. Il réfléchit donc, avec les parlementaires, à des outils à utiliser pour favoriser la participation à ce scrutin. Aujourd’hui, l’ensemble de ces dispositifs tournent autour du vote par procuration.

La plupart de ces outils relèvent de la compétence du gouvernement, comme l’a rappelé le secrétaire d’Etat Laurent Nunez le 2 juin au Sénat : « nous devons tout faire pour favoriser la participation des électeurs qui le souhaitent. Nous prendrons par décret ou par circulaire les mesures applicables à la campagne et au vote. Elles relèvent bien du champ réglementaire… »

Suppression du motif

Ainsi, un décret du 27 mai 2020 relatif au report du second tour prévoit déjà que les procurations établies en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 restent valables pour le second tour reporté.

De plus, le 5 juin dernier, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner annonçait à l’Assemblée nationale avoir saisi le Conseil d’Etat d’un décret supprimant la nécessité d’avoir un motif légitime pour pouvoir établir une procuration. Ce texte devrait ainsi bientôt paraître au Journal officiel. Le secrétaire d’Etat Laurent Nunez avait de son côté indiqué le 2 juin devant les sénateurs que le gouvernement réfléchir « à faciliter le recueil des procurations à domicile ou dans d’autres lieux. »

Deux procurations par mandataire

Toutefois, certaines mesures envisagées par le gouvernement nécessitent une modification de la loi. Pour ce faire, il a choisi comme véhicule législatif le projet de loi annulant le second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, qui devait initialement être adopté par le parlement dans l’hypothèse d’un report de dernier moment de l’élection à 2021, mais qui sera donc adopté dans tous les cas par les deux chambres parlementaires avant le 28 juin. Il a été voté ce lundi 8 juin à l’Assemblée nationale en première lecture. Il sera examiné au Sénat les 9 et 10 juin.

Les députés de la commission des lois y ont ainsi inséré une disposition donnant « possibilité, pour un même mandataire, de se voir confier deux procurations dans le cadre du scrutin organisé le 28 juin prochain. » Et ce, alors que la règle en temps normal est de pouvoir ne disposer que d’une seule procuration établie en France (article L. 73 du code électoral). Selon le rapporteur de la commission des lois Guillaume Vuilletet (LREM) : « le mandataire pourra par exemple voter pour ses deux parents âgés, leur évitant ainsi de se déplacer et de prendre des risques. »

Pas de vote par correspondance

Le gouvernement a par contre déjà fait savoir qu’il n’y aurait ni vote par correspondance ni vote électronique le 28 juin. Laurent Nunez estimait le 2 juin dernier que « il n’est pas envisageable de rétablir le vote par correspondance dans des délais aussi contraints. »

Devant la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales le 4 juin dernier, Christophe Castaner a poussé la réflexion : « L’argument sanitaire ne tient pas. Le vote par correspondance ne permet pas d’éviter tout contact physique. Même si nous étions en capacité technique de le mettre en place d’ici le 28 juin – ce qui nécessiterait 18 millions d’enveloppes – les citoyens devraient tous se présenter physiquement au bureau de poste pour voter et envoyer leur lettre en recommandé. »

Ce qui ne l’empêche pas de rester ouvert pour l’avenir : « J’ai proposé un groupe de travail à l’Assemblée nationale qui pourrait s’ouvrir dans la foulée de ce scrutin sur le vote par correspondance. Le parlement l’avait supprimé en 1975 car il était objet de fraudes, mais aujourd’hui nous saurions le contrôler. Toutefois, il reste difficile à mettre en place techniquement. »