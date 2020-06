L’écologie sème la zizanie dans les municipales

élections municipales

Publié le 08/06/2020 • Par Olivier Descamps • dans : actus experts technique, France

Les questions de mobilité propre, de résilience des territoires ou de végétalisation seront des sujets phares des municipales dont le second tour est organisé dimanche 28 juin. Malgré d’inévitables ajustements dans les propositions liés à la situation sanitaire, aux jeux d’alliance et aux stratégies électorales.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

C’est peu dire que les élections municipales ont été bouleversées par la crise sanitaire. À quelques semaines du second tour, le Covid-19 n’a semble-t-il pas atteint la volonté des candidats d’afficher leurs préoccupations environnementales. Omniprésentes avant le premier tour, elles ont même été renforcées par la poussée du vote écologiste le 15 mars. Puis par la crise qui a mis en évidence la vulnérabilité de nos modes de développement. Comme l’Union européenne et sa relance verte, comme le gouvernement et sa volonté d’accélérer la transition écologique, les candidats aux municipales toujours en lisse défendent pour la plupart l’idée de territoires résilients faisant la part belle au local, au végétal ou à la mobilité propre.

Premiers désaccords sur les coronapistes

Les mesures de ...