Les données d’Instagram analysées contre la vacance commerciale

Des diagnostics « social media » pour développer la commercialité de certaines zones et guider les collectivités vers le type de commerces à implanter dans des locaux vacants, telle est l'offre de Cmarue. Celle-ci permet de saisir les envies de consommation des habitants et des visiteurs, et établir des comparaisons avec des territoires similaires. Mais attention, ces diagnostics peuvent donner un reflet incomplet, mieux vaut les intégrer dans une étude globale.

Dans le cadre du programme Action cœur de ville, Arras a bénéficié du soutien de l’Epareca, l’Etablissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (1). Dans la ville, deux axes sont marqués par de la vacance commerciale et la dégradation de quelques immeubles : les rues Saint-Aubert et Meaulens, situées en dehors du cœur marchand. Quels types de commerces faudrait-il installer ? Quels sont les besoins des habitants et des visiteurs ? « Nous avons sollicité Cmarue, start-up spécialisée dans les social data, dont on connaissait le travail, afin de compléter les études de potentiel et les questionnaires réalisés sur le terrain ou par téléphone, qui ne sont pas toujours probants », relate Marie Krier, ancienne directrice du programme Action ...