Défenseur des droits : les collectivités sur le grill

Rapport annuel 2020

Publié le 08/06/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France

Dernier rapport annuel pour Jacques Toubon qui a rendu public, ce 8 juin 2020, le rapport d’activités 2019 du Défenseur des droits. Difficile accès aux services publics, droits des enfants bafoués, accessibilité du périscolaire ou encore faible protection des agents lanceurs d’alerte sont les thèmes abordés cette année.

Citoyenneté et droits de l'homme

En 2019, le Défenseur des droits a reçu 103 066 de réclamations, en hausse de 7,5% par rapport à 2018 et de 40% comparé à 2014, lorsque Jacques Toubon prenait ses fonctions. Preuve de la vigueur de l’institution, mais aussi de la persistance de phénomènes qui démontrent que « rien n’est jamais acquis en matière de droits et de libertés, et leur fragilité suppose une vigilance constante ».

Des services publics difficiles d’accès

Plus de la moitié des réclamations reçus par le Défenseur des droits en 2010 – 61 596 (en hausse de 9,5 par rapport à 2018, et de 78,4% depuis 2014) concerne les liens entre les usagers et les services publics. Le Défenseur des droits confirme son constat : « l’évanescence des services publics » a un effet délétère sur le respect des droits des usagers. Le recul de ...