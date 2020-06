Comment prévenir la détresse psychologique des agents

MANAGEMENT

Publié le 12/06/2020 • Par Julie Krassovsky • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Savoir repérer et prévenir les risques psychosociaux des agents de retour de confinement ne s'improvise pas. Jennifer Bindler, psychologue territoriale au Centre de gestion du Haut-Rhin et membre du réseau des psychologues du travail des CDG de l’Interrégion Est, livre des éléments de réponse.

Selon le récent baromètre réalisé par Emprunte humaine et Opinion way, au sortir du confinement, 44% des salariés français présentent une détresse psychologique, les managers sont aussi particulièrement exposés. C’est pourtant à eux qu’incombe d’organiser au mieux la reprise du travail et de veiller sur leurs agents. Mais comment ? Les réponses de Jennifer Bindler, psychologue territoriale au Centre de gestion du Haut-Rhin et membre du réseau des psychologues du travail des CDG de l’Interrégion Est.

Les managers doivent organiser la reprise de l’activité et prévenir le stress des agents, comment peuvent-ils s’y prendre ?

On demande actuellement aux managers de jouer un rôle d’accompagnateur humain, vécu par eux comme un rôle de psy, alors qu’ils sont eux-mêmes fatigués. Effectivement, la gestion de l’émotion est prédominante pour le manager qui doit en même temps garantir la poursuite du travail.

