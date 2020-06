Accueil

Actualité

Actualité Régions

Régions Innovations et Territoires

Innovations et Territoires Deux ans de concertation approfondie pour mieux accueillir les gens du voyage

Habitat

Deux ans de concertation approfondie pour mieux accueillir les gens du voyage

Publié le 17/06/2020 • Par Stéphanie Stoll • dans : Innovations et Territoires, Régions

Synto/Adobestock

Le département d’Ille-et-Vilaine a approuvé son nouveau schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage en février, couvrant la période 2020-2025. Elaboré par les services de l’Etat et le conseil départemental, le projet de document est soumis pour avis aux communes et aux intercommunalités. Pour ce troisième schéma, la préfecture et le département ont mené une concertation approfondie et renforcé l’ambition du document.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Gens du voyage

Urbanisme - aménagement