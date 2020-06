[Fiche Finance] Coronavirus

Les finances locales touchées par le Covid-19

Publié le 08/06/2020 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances, France

Adobe Stock

La crise du Covid-19 est avant tout sanitaire mais a d’ores et déjà des répercussions considérables sur l’économique, le social, le familial, le personnel. C’est dans de tels moments que l’action publique prend tout son sens et retrouve ses lettres de noblesse. Les collectivités locales sont prioritairement concernées et devront assumer des conséquences financières particulièrement lourdes et inquiétantes.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Coronavirus

Finances locales