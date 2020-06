Un délégué ministériel en charge de la lutte contre les violences dans le sport

Sport

Publié le 08/06/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Un décret du 4 juin institue un délégué ministériel à la prévention et à la lutte contre les violences dans le sport, placé auprès de la ministre des sports.

Il est chargé de participer à la conception et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les violences dans le sport et de s’assurer du déploiement de cette stratégie dans les territoires par l’ensemble des acteurs concernés. Il a pour missions :

de contribuer à renforcer le dispositif de traitement des signalements dans un cadre interministériel ;

d’apporter les éclairages requis pour la mise en œuvre de la stratégie nationale en faveur de la prévention des violences sexuelles en contribuant à améliorer, soutenir et diffuser les connaissances, formations et informations utiles en ce domaine ainsi que les bonnes pratiques ;

de contribuer à l’évaluation de la stratégie nationale en faveur de la prévention et de la lutte contre les violences dans le sport.