Conditions de travail : faire face à l'agressivité

« Il faut commencer par comprendre pourquoi les gens deviennent agressifs »

Publié le 10/06/2020 • Par Solange de Fréminville • dans : Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

Pour prévenir les violences en situation professionnelle, l'enjeu est de cerner leurs causes et de développer les ressources des agents. Entretien avec Grégoire Merrheim, expert en prévention et santé au travail, chef de service « ergonomie et ingénierie de la prévention des risques professionnels » du CIG petite couronne d'Ile-de-France.

