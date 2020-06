Municipales : 157 000 candidats sur la ligne de départ du second tour

Elections municipales 2020

Publié le 05/06/2020 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Les candidatures pour le second tour des élections municipales ont été déposées en début de semaine. Un scrutin se déroulera dans 4500 communes, et dans près de 1000 communes, plus de deux listes seront présentes.

On voit le bout du tunnel. Le second tour des élections municipales devrait avoir lieu dans trois semaines, si les conditions sanitaires le permettent. Après plusieurs mois de pause en raison de la crise sanitaire, les négociations entre listes qualifiées ou qualifiables ont débouché sur le dépôt des candidatures pour le second tour.

Les candidatures ont été publiées par le ministère de l’intérieur. Plus de 83 000 hommes et 74 000 femmes dans plus de 4500 communes se présentent.

Le scrutin se déroulera dans 3185 communes de moins de 1000 habitants où le conseil municipal n’a pas été complètement pourvu au premier tour et dans 1428 communes de plus de 1000 habitants où aucune liste ne l’a emporté en mars. Dans ces villes, le nombre de listes s’est réduit à la suite des alliances : principalement, les électeurs se retrouveront face à une triangulaire.

Dans un peu plus de 1300 communes, plus de deux listes étaient qualifiées. Dans la moitié d’entre elles, il n’y a eu aucune alliance d’entre-deux tours et le nombre de listes qualifiées est le même que le nombre de listes candidates. Dans les autres, des listes se sont retirées ou ont fusionné : en moyenne, le nombre de liste s’est réduit d’un tiers.

Ainsi, à Belley (Ain), sur les six listes qualifiées, seules deux restent en lice, dont une n’a pas bougé à l’entre-deux tours. A La-Charité-sur-Loire, toutes les listes se sont retirées, sauf une ; la période de confinement a créé quelques dissensions dans les autres listes qualifiées.

33 scrutins ne voient s’affronter que des femmes en tête de liste, présageant autant de femmes maires. C’est le cas par exemple à Nantes (Loire-Atlantique), où les trois têtes de listes sont des femmes, dont la maire sortante Johanna Rolland (PS). Ou à Villepinte (Val-d’Oise) et Pontivy (Calvados). Dans 662 communes, à l’inverse, toutes les têtes de listes sont des hommes. Les résultats seront connus le 28 juin, à partir de 20 heures.