Les urbanistes territoriaux auront-ils enfin leur cadre d’emplois ?

Les associations d’urbanistes viennent d’écrire à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales pour demander la création d’un cadre d’emplois d’urbaniste territorial. Si cela fait 10 ans qu’ils sont mobilisés sur le sujet de l’accession à la fonction publique territoriale, ils estiment aujourd’hui avoir de bonnes raisons d’être optimistes. Des étapes ont été franchies.

Les voyants semblent virer au vert pour les urbanistes après 10 ans de mobilisation pour obtenir de nouvelles conditions d’accès à la fonction publique territoriale. Ce n’est, en tout cas, pas une fin de non-recevoir qui a été adressée aux associations professionnelles (CFDU, CNJU, UT, UdM) et à l’association pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en urbanisme et aménagement (APERAU) qui ont écrit le 25 mai à Jacqueline Gourault,

