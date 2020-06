Les centres-villes en assises, et en attentes

Publié le 05/06/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

CC BY 2.0-DIRECTION CENTRE-VILLE

Le coup d'envoi des 15èmes assises nationales du centre-ville - en visioconférence- a été donné le 5 juin, en présence de la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault. Celle-ci est revenue sur le soutien nécessaire aux commerces de proximité après la crise.

C’est au Parlement européen qu’auraient du se tenir les 15ème Assises nationales du centre-ville, organisées par l’Association Centre-ville en mouvement. Elles se tiendront finalement les après-midi, du 8 au 12 juin, sous forme de tables rondes en visioconférences, durant lesquelles seront abordées inévitablement les conséquences de la crise sanitaire sur les commerces de proximité, mais aussi les problématiques de maintien de la diversité commerciale, et d’attractivité, et les mutations en cours du secteur comme la digitalisation, le développement des drives, marchés et circuits courts,…

Les Assises seront aussi l’occasion de mettre en avant le rapport de l’association, intitulé « Solutions et idées pour la relance de l’attractivité de nos centres-villes », synthèse de la quarantaine d’auditions menées auprès de maires, fédérations de commerçants, professionnels du centre-ville.

Centre-ville en mouvement a également mis en place une plateforme permettant de recenser les bonnes initiatives pour soutenir les commerces de proximité durement touchés pendant la crise, et probablement après.

Un choc à venir

En effet, selon la fédération du commerce spécialisé Procos, en mai, la baisse de fréquentation des commerces spécialisés – hormis quelques secteurs comme l’équipement de la maison, le sport, la jardinerie – tourne autour de 30 à 40%.

Des mesures ont déjà été annoncées en soutien aux commerçants durant la crise, et le plan de relance que prépare le gouvernement devrait contenir de nouvelles mesures.

Le plan Action Coeur de ville, mis en place depuis mars 2018 à destination de 222 villes, avait commencé à produire ses premiers effets avant la crise sanitaire, notamment en ce qui concerne la vacance commerciale. Des accélérations sur certains projets et des mesures de simplification pourraient être décidées, afin de participer à la relance économique.

Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires, intervenue durant cette séance d’ouverture, a évoqué le plan de relance européen de 500 milliards, qui devrait permettre de voir augmenter les fonds Feder et FSE, qui peuvent bénéficier à des projets en lien avec la dynamisation des centres-villes. Elle est aussi revenue sur l’augmentation de la DSIL (dotation de solidarité pour l’investissement local) de un milliard, annoncée la semaine dernière, qui permettra aussi de financer des projets en lien avec la relance des centres-villes.

Le futur programme « petites villes de demain », qui devrait être annoncé avant l’été, à destination des villes de moins de 20 000 habitants, est également très attendu.

Des pistes pour un plan de soutien au commerce

Enfin, dans le cadre du futur plan de relance gouvernemental, plusieurs pistes ont été lancées, étudiées avec le ministère de l’économie : un fonds d’aide à la modernisation des commerces, qui pourrait prendre le relais du Fisac, est à l’étude. Un nouvel outil serait nécessaire pour aider au financement de dépenses de fonctionnement liées à la dynamisation du coeur de ville, ce qui aujourd’hui est impossible. Les centres-villes et leurs commerces peuvent donc s’attendre dans les semaines à venir à de nouvelles solutions pour faire face à la crise économique qui s’annonce.