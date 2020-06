Covid-19 : les policiers municipaux réclament « une reconnaissance de leur engagement »

Petite poussée de fièvre chez les policiers municipaux. Alors que la pandémie les a placés au premier rang du contrôle du confinement, les « PM » veulent tirer les enseignements de la crise et obtenir « la reconnaissance de leur engagement ». C’est du moins le sens de l’appel lancé le 4 juin par la fédération interco CFDT.

« Les policiers municipaux sollicités lors du contrôle généralisé des déplacements de la population, ont prouvé chaque jour leur capacité d’action, assurant avec professionnalisme un lien social avec les plus vulnérables, que ce soit en métropole ou dans les territoires ultramarins », affirme le premier syndicat représentatif de la fonction publique territoriale.

Thèmes abordés Coronavirus

Police municipale

